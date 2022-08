Drugsdealer veroordeeld tot 3 jaar cel nadat hij in Gent betrapt werd met 12 kilo cocaïne en heroïne

Een 22-jarige drugsdealer is veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar nadat hij in maart vorig jaar met 12 kilogram cocaïne en heroïne werd betrapt in Gent. De man, een Nederlander, was op weg naar Frankrijk toen hij in Gent aan de kant moest voor een controle. Ook de taxichauffeur die hem voerde, kreeg een uitgestelde celstraf.