Mevrouw Wolowitz, de oudste pinguïn van de zoo van Edinburgh, sterft na aanval van vos

Mevrouw Wolowitz was een noordelijke rotspinguïn. Volgens The Telegraph was ze 35 en omschreef de zoo haar eerder als de meest onbeschaamde pinguïn van de hele kolonie.

"Mevrouw Wolowitz is niet bang om de jongere pinguïns op hun plaats te zetten als ze te dichtbij komen", citeert de krant. "Wanneer het etenstijd is, aarzelt ze niet om zich te laten gelden en zich tot vooraan in de rij te wurmen."