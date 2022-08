New York stelt bezoekers stadsparken gerust: "Eekhoorns die languit op de buik liggen, zoeken verkoeling"

"Als je een eekhoorn op deze manier ziet liggen, geen zorgen, het dier is in orde", het is een opmerkelijke tweet van de groendienst van New York. Parkbezoekers waren niet vertrouwd met die pose van de eekhoorns en maakten zich zorgen dat de dieren ziek of gewond waren. Maar bij te warm weer koelen eekhoorns zichzelf af door languit op de buik te gaan liggen.