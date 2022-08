Stuwmeer bij Grote Renaissancedam op Nijl in Ethiopië loopt vol: al 22 miljard kubieke meter water in reservoir

De bouw van de dam, die 5 miljard dollar moet kosten, is omstreden. Egypte en Soedan, die beiden stroomafwaarts aan de Nijl liggen, vrezen dat het gigantische project hun waterbevoorrading zal schaden. De Nijl is de belangrijkste bron voor drinkwater in de regio: Egypte is er voor 97 procent van de waterbevoorrading afhankelijk van, en ook het oosten van Soedan hangt af van het water van de Nijl.