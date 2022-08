Europese alarmdrempel voor ozonconcentraties gisteravond overschreden in Limburg 

Hoge ozonconcentraties zijn vooral gevaarlijk voor mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals kinderen, ouderen of personen met ademhalingsproblemen. Zij doen dan best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 uur en 22 uur. Ozonconcentraties binnenshuis liggen trouwens gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.



Op 19 juli werd de alarmdrempel voor ozonconcentraties ook al overschreden, toen was dat het geval in Bree. Vorige zomer was er geen enkele ozondag, en dat was de eerste keer sinds de start van die metingen in 1978.