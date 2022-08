Bosbranden in Frankrijk stoten sinds juni 1 miljoen ton koolstof uit, evenveel als 800.000 wagens in 1 jaar

"De emissiedata van het zuidwesten van Europa tonen aan hoe wijdverspreid en langdurig de bosbranden zijn", zegt Mark Parrington, wetenschapper bij Copernicus. De planten en bomen in de regio worden vatbaarder voor branden door de langdurige drogere en warmere omstandigheden door de klimaatverandering.

In oppervlakte uitgedrukt is Frankrijk dit jaar al zeker 60.000 hectare bos verloren door het vuur, dat is 600 vierkante kilometer of een vijfde van de provincie Oost-Vlaanderen. Dat getal ligt 6 keer hoger dan het gemiddelde voor een heel jaar tussen 2006 en 2021.