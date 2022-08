Noorwegen waarschuwt publiek om walrus Freya met rust te laten: "Gevaarlijke situaties, dier laten inslapen is optie"

Freya, een jonge vrouwtjeswalrus van zo'n 600 kilogram, werd voor het eerst gespot begin deze zomer aan de zuidkust van Noorwegen. Sinds midden juli verblijft ze in de (ruime) omgeving van de hoofdstad Oslo. De walrus had er meteen veel bekijks. Normaal gezien leven de dieren veel noordelijker. Filmpjes van Freya die probeert om in bootjes te kruipen in de haven van Oslo, gingen de wereld rond.