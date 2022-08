Geen markt in Balen: marktkramers zeggen af door hitte

In Balen zal de vrijdagmarkt uitzonderlijk niet doorgaan. De marktkramers hebben laten weten dat ze het niet zien zitten om in deze hitte op de markt te staan. "De meeste marktkramers verkopen voeding en ze zijn bang dat het voedsel zal bederven", vertelt Wouters.

De vrijdagmarkt vindt normaal elke vrijdag tussen 13 uur en 17 uur plaats, net op het heetste van de dag. "De meesten verkopen voedingsmiddelen en in deze temperatuur is er een kans dat ze die niet voldoende kunnen koelen. Zo is er bijvoorbeeld een bakker die vreest dat zijn brood gaat uitdrogen", zegt Wouters.