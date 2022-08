Gent krijgt 4 snelle oplaadpunten voor elektrische wagens

Zowat 4 op de 5 mensen laden hun elektrische wagen thuis of op het werk op. Maar 1 op de 5 heeft een openbare laadpaal nodig. Daarom komt er in Vlaanderen een speciaal systeem. Eigenaars van een elektrische wagen zullen kunnen aangeven dat ze bijvoorbeeld geen oprit of garage hebben om hun wagen op te laden. En als er ook geen openbare laadpaal in hun buurt is, kunnen ze een laadpaal aanvragen voor in hun omgeving. De volgende jaren zal Vlaanderen duizenden laadpalen voor elektrische wagen bijzetten. En ook steeds meer gemeenten hebben plannen om laadpalen te installeren. Zo komen er 2 snellaadpunten op de carpoolparkings in De Pinte en Destelbergen.