Graanschip uit Oekraïne zet voor het eerst koers naar Afrika, dat kreunt onder voedseltekort: wat loopt er fout?

Dat de reis van de Razoni niet ging zoals gepland, is zacht uitgedrukt. Na de controle door Turkije voer het schip door naar Libanon, waar het een koper had voor het graan. Alles leek in kannen en kruiken: het welkomstcomité in de Libanese haven van Tripoli stond zelfs al klaar, georganiseerd door de Oekraïense ambassade in de stad. Tot de oorspronkelijke koper van de lading, een Libanees bedrijf, plots twijfels kreeg over de kwaliteit van de lading. Het graan aan boord van het schip had immers vijf maanden onaangeroerd in de haven van Odessa gelegen. Ondanks de grote nood aan graan in Libanon, werd de koop afgeblazen.