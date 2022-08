Veroordeelde Samsung-topman krijgt gratie van Zuid-Koreaanse president "om economische crisis te helpen overwinnen"

In 2017 wordt de toenmalige president van Zuid-Korea Park Geun-hye omgekocht door de 54-jarige Lee om overheidssteun te winnen voor een fusie die Lee's controle over het bedrijfsimperium versterkte. Het schandaal zorgt voor een schokgolf onder de bevolking, die woedend de straat opgaat om te protesteren en een einde te eisen aan de schimmige banden tussen de politiek en de bedrijfswereld. Lee werd veroordeeld tot 5 jaar cel, maar werd in beroep teruggeschroefd naar 2,5 jaar. Ook de voormalige president Park kreeg 20 jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik. Park kreeg in december vorig jaar al gratie.