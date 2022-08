Groenten- en fruitboeren mogen geen water oppompen uit kanaal aan Spuikom in Roeselare door blauwalgen

Nu er blauwalgen zitten in het kanaal Roeselare-Leie is het water niet meer veilig genoeg om het aan dieren te geven of om op groenten en fruit te besproeien. Blauwalgen zijn namelijk giftige bacteriën, die misselijkheid en diarree kunnen veroorzaken.

Heel wat landbouwers mogen dat water dus niet meer gebruiken. Hendrik Dewulf uit Roeselare levert met zijn tractor water aan een chrysantenkweker. Hij is blij met het initiatief, maar beseft ook dat het effect ervan beperkt is. "Het is te warm aan het worden. Het water heeft weinig effect, want het verdampt te vlug. Het water zou eerst de bodem moeten kunnen indringen. Pas daarna kunnen de planten eraan."

"Normaal gezien moet ik over anderhalve maand oogsten, omdat de planten dan een bepaalde grootte bereikt hebben. Maar dat zal niet lukken als ze geen water krijgen. Ik hoop dat het volgende week echt gaat regenen. Anders moet ik weer water komen oppompen", zegt de plantenkweker nog.

Het water oppompen kan elke dag tussen 6 uur 's morgens en 10 uur 's avonds.