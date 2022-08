Buurtbewoners in Borgerhout zijn bang voor drugsgeweld: "Het komt heel dichtbij"

Gisteren stelde de districtsburgemeester van Borgerhout, Marij Preneel (Groen), voor om meer wijkagenten in te zetten in de wijken. Zwaenepoel steunt dat idee. "Politie die weet wie wie is, een beetje de geschiedenis kent en die toegankelijk is voor de buurtbewoners, dat is ontzettend belangrijk."

"Ik zeg niet dat de georganiseerde misdaad hiermee opgelost is", vertelt Zwaenepoel nog. "Maar het is wel van belang om als politie dichtbij te zijn in de wijk." Ze blijft dan ook positief en hoopt dat net door samenwerking de juiste oplossingen gevonden kunnen worden.