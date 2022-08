Stille getuigen van droogte door de eeuwen heen: "hongerstenen" komen letterlijk bovendrijven in Rijn en Elbe

Of er op de bodem van Belgische of Nederlandse rivieren gelijkaardige stenen te vinden zijn, betwijfelt Soens. "Bij mijn weten is er in ons land geen voorbeeld. En ik kan me moeilijk voorstellen dat ze nog te vinden zijn. Alle Belgische rivieren zijn enorm gekanaliseerd en uitgebaggerd, dat de kans klein is dat je nog zo'n originele steen zou vinden. Wat in onze contreien wel bestaat, is het omgekeerde: vloedkenmerken op gebouwen, waarmee uitzonderlijk hoge waterstanden worden aangeduid."