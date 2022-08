Indoorskipiste in Peer ontvangt internationale skiteams door smeltende gletsjers: "Alleen jammer van de energieprijzen" 

De skipiste in Peer zal dit jaar zijn 25-jarige bestaan vieren, en dat zie je aan de kwaliteit. "Er zijn verschillende indoorpistes in West-Europa, maar wij passen de sneeuw aan voor de internationale teams, dat we iets unieks kunnen aanbieden", aldus Molin. "Want de baan is beenhard." Sinds 2017 behouden ze de zomers voor de internationale teams, en dit jaar zijn ze ook echt volgeboekt tot oktober.