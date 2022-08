Inwoners van Zelzate wachten al weken op postpakket omdat afhaalpunt niet meer open gaat

In het benzinestation in de Wachtebekestraat in Zelzate kunnen inwoners normaal hun bestelde pakjes ophalen. Maar het afhaalpunt is al een hele tijd dicht. Sommige pakketjes liggen al 6 weken in het verlaten afhaalpunt. De klanten zien hun pakjes in de etalage liggen, maar ze krijgen ze dus niet te pakken. Ook pakjes die nog verstuurd moeten worden, blijven er al een hele tijd liggen. De eigenaar van het gebouw kan niets doen, want hij krijgt de huurder niet te pakken.