Na rechtszaken in de VS stopt Johnson & Johnson ook wereldwijd met talkpoeder en schakelt over op maïszetmeel

De nieuwe aankondiging komt er nadat het bedrijf twee jaar geleden in Amerika stopte met de verkoop van het aloude product, omdat de vraag naar het product er sterk afgenomen was.

In de VS is Johnson & Johnson verwikkeld in duizenden rechtszaken, met vrouwen die zeggen dat ze eierstokkanker hebben gekregen omdat ze jarenlang talkpoeder van het bedrijf hadden gebruikt.

Volgens de vrouwen zou er asbest in het poeder hebben gezeten. De talk die Johnson & Johnson gebruikt wordt namelijk gedolven in mijnen en bevindt zich vaak in dezelfde aardlagen als asbest.