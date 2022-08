Jongste deelnemer teleurgesteld dat Dodentocht niet door zijn Opwijk trekt

Deelnemers van de Dodentocht zullen door de inkorting van de route niet meer langs de controleposten in Steenhuffel en Opwijk passeren. Thibou De Henau uit Opwijk is teleurgesteld. "Normaal gingen al mijn supporters hier klaarstaan in Opwijk en plots werd alles gewijzigd. Maar uiteindelijk zullen ze allemaal naar een andere gemeente komen om te supporteren."

Al vindt Thibou het ook wel goed dat de route 35 kilometer werd ingekort door de hitte, omdat 100 kilometer wandelen met zulke hoge temperaturen bijna onhaalbaar is. "Maar als het niet zo warm was geweest, had ik liever de volledige 100 kilometer gewandeld. Dat is een grotere uitdaging."