Moeten we vrezen voor een kernramp in Oekraïne? 5 vragen en antwoorden over centrale van Zaporizja

In de kerncentrale van Zaporizja zijn die voorwaarden duidelijk niet vervuld. Het personeel is na de Russische bezetting niet vervangen en werkt officieel nog altijd voor het Oekraïense overheidsbedrijf Energoatom, de uitbater. Maar Russische militairen controleren de kerncentrale wat al meteen zorgt voor een oncomfortabele situatie. We weten van het personeel in de stilgelegde kerncentrale van Tsjernobyl dat zij tijdens de bezetting van die centrale door Russische militairen zeer vijandig werden behandeld. De Russen wantrouwden hen, ze dachten dat ze bijvoorbeeld voortdurend Russische posities doorgaven aan Oekraïne. In Zaporizja is de situatie vermoedelijk identiek, meer dan waarschijnlijk zelfs nog slechter. Want de centrale ligt in een actieve oorlogszone, wat met Tsjernobyl niet het geval was.