Mol moet reservatiesysteem kinderopvang aanpassen door personeelstekort 

Volgens de gemeente is de aanpassing een win-winsituatie. “We kunnen ouders een dag voor de opvang niet teleurstellen als er geen plek meer is. Anderzijds kunnen we onze begeleiders zo beschermen, want na twee coronajaren stonden ze onder veel druk en stress. Onze opvoeders kunnen dit dan beter combineren met andere jobs en zo wordt dit werk aantrekkelijker.” Daarnaast hoopt de gemeente dat ouders mee naar oplossingen zoeken om opvang te voorzien bij familie of vrienden.