Boer uit Bocholt zet koeien 's nachts in de wei, om te bekomen van de hitte

"Sinds het echt warm geworden is, begin juli, staan de koeien overdag binnen", vertelt landbouwer Gerard Vangerven uit Bocholt. "De ventilatoren staan dan aan, en zo kunnen ze rustig eten. Maar 's nachts gaan ze lekker de wei in. Dan kunnen ze afkoelen, en een beetje in de wind liggen. Dat is belangrijk om goed melk te kunnen geven. Want voor koeien is een omgevingstemperatuur van 10 graden ideaal. Als ik dat niet zo doen, en de koeien gewoon in de stal zou laten, dan zou hun melkproductie met deze hitte 5 tot 10 procent dalen. Dat komt al snel neer op 3 liter minder melk per dag."