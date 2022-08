Maïs groeit goed bij boer in Bocholt, dankzij ombouwen drainagesysteem: "Komt overeen met aanleg van olympisch zwembad"

Gerard Vangerven heeft het geluk dat zijn perceel vlak bij een klein riviertje ligt en dat hij dat water kan bufferen. "Ik kan een halve meter water stuwen, dat komt neer op 150 liter water per kubieke meter water. Voor mijn hele perceel gaat het om 5.000 kubieke meter water."

"Elke vijf hectare die we kunnen uitrusten met een peilgestuurde drainage, komt overeen met de aanleg van een olympisch zwembad, als bufferbekken", vult Steve Meuris nog aan. "En we moeten het niet eens graven. Dus we verliezen geen ruimte en kostbare landbouwgrond. Zo hebben we al heel wat zwembaden aangelegd in Vlaanderen, maar mensen kunnen er niet in zwemmen, helaas."