Man steelt wagen met slapend kind op achterbank in Merksem

Op de Bredabaan in Merksem heeft een 39-jarige man gisterenavond een wagen gestolen, waar nog een kind van 7 op de achterbank lag te slapen. Iets verderop liet de man het kind gaan. Uiteindelijk kon de politie de dader na een achtervolging vatten op de Deuzeldlaan in Schoten.

De diefstal gebeurde toen een man zijn auto aan de kant had gezet om even wat eten de kopen. Zijn zoon lag intussen te slapen op de achterbank. Een voorbijganger kroop toen achter het stuur en ging er met de auto vandoor. De verdachte is al om verschillende feiten bij de politie gekend, onder meer omdat hij zijn elektronisch toezicht niet naleefde.