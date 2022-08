Meer dan 700 vrachtwagens bij truckshow in Bekkevoort, extra maatregelen door hitte

“We zijn heel blij dat we opnieuw de kans krijgen om er een geweldige editie van te maken”, zegt voorzitter Pieter Van Dooren van de vzw Truckers for Life Bekkevoort. “We hebben er jaren naar uitgekeken om te kunnen organiseren.” En ook dit jaar gaat de opbrengst van de truckshow naar verschillende goed doelen. “Daar doen we het ten slotte voor. Het is belangrijk dat we de iets minderbedeelden in onze maatschappij een extra duwtje in de rug geven."