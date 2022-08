Mysteries ontrafeld: hoe komt een knoop in het midden van een oude eik in Heers terecht en van wie is hij?

Op het landgoed van het kasteel van Hex in Heers is 100 jaar geleden een knoop gevonden, midden in een eeuwenoude eik. Bij een hevige storm was een tak afgebroken. De boom bleek vanbinnen hol te zijn en in die holte lag er een metalen knoopje niet groter dan een eurocent. Hoe is die knoop in de boom geraakt en van wie was hij? Radio 2 zoekt het voor je uit.