Mysteries ontrafeld: Waar vind je nog overblijfselen van de Brusselse dierentuin van 1851?

Er verbleven ongeveer 560 dieren in de zoo. Zo waren er olifanten, drie verschillende soorten beren en kamelen. Gids Olaf Winkler van Korei vzw verklaart: "Je moet het concept van de dierentuin plaatsen in de tijdsgeest. De rijke burgerij verkreeg kapitaal om te reizen, waardoor er een voorliefde ontstond voor het exotische."

Maar ook andere dieren hadden in de negentiende eeuw een plaats in de zoo. Lambrechts: "Het was in die tijd niet vreemd om ook een collectie kippen of honden in een dierentuin te hebben. Er werd ook gedacht aan de economische kant van het verhaal: de eieren van de kippen werden bijvoorbeeld verkocht."