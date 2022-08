Na-Tourcriterium Kortrijk Koerse wordt vrouwenwedstrijd KONVERT Koerse

Een traditie van 90 jaar Kortrijk Koerse, één van de gekendste na-Tourcriteria in Vlaanderen, smijt je niet zomaar overboord. “We denken dat Kortrijk en de sport er klaar voor is”, zegt Kristof Vanfleteren. “De Tour Feminin is het bewijs van de groeiende populariteit van de dameswedstrijden. De naamsverandering naar Konvert Koerse komt er uit erkentelijkheid naar de hoofdsponsor Konvert Interim. Zij sponsoren een leeuwendeel van ons budget van 200.000 euro. Konvert wordt bovendien geleid door vier zussen: Sofie, Siska, Silvie en Stefanie Verschetse. Zij waren meteen mee in het verhaal om het over de vrouwelijke boeg te gooien.”