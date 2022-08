Eva De Roo en 2 keer Danira op Eén, avondprogramma's ochtend zelf al online op VRT MAX: dit is het najaar van VRT

Een opvallende nieuwkomer op Eén is Eva De Roo van Studio Brussel in "De klim van je leven". De Roo is de steun en toeverlaat van zeven mensen met een longaandoening of verstoorde ademhaling - gaande van muco tot long covid - die een zware bergrit rijden in de Dolomieten in Italië. "De klim van je leven" volgt die mensen in hun maandenlange voorbereiding, tot aan die cruciale bergrit, die hun leven verandert.

De Roo heeft zelf ooit de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker gereden en heeft dus langere koersetappes in de benen. "De match tussen het programma en Eva was er meteen voor ons", aldus netmanager Lotte Vermeir. "Dit kan de start zijn van meer Eva De Roo op Eén. We zijn enkele projecten met haar aan het bekijken, maar daarover is nog niets definitief."