Nieuwe metingen om luchtverontreiniging in Beringen in kaart te brengen

"De recente metingen hebben geen duidelijk beeld opgeleverd", vertelt schepen van Milieu Tijs Lemmens (Voluit). "We hadden gelijkaardige resultaten verwacht, maar we zien net dat sommige meetpunten dalen en andere stijgen. Ook punten waarvan we het totaal niet verwachten, stijgen. Daarom vinden we dat het noodzakelijk is om nog extra metingen uit te voeren."