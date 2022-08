Nutri-score krijgt update: een plus voor vette vis, een min voor rood vlees

De Nutri-Score werd in 2018 ingevoerd en geeft op een visuele manier aan hoe gezond een voedingsmiddel is, gebaseerd op de hoeveelheid aanwezige calorieën, totale suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten.

Het algoritme achter deze scores - die variëren van A (gezondst) tot en met E (ongezondst) - is door een groep specialisten onder het vergrootglas gelegd en herzien om zo beter aan te sluiten bij de geldende voedingsaanbevelingen.

Zo is beslist om de drempel tussen categorie A en B met 1 punt te verstrengen. Daardoor komen minder producten in de meest gezonde categorie terecht.

Daarnaast werden noten en zaden overgebracht van de categorie fruit en groenten naar die van vetten en oliën en werd een onderscheid ingevoerd tussen rood en verwerkt vlees enerzijds en gevogelte anderzijds. Ook in de categorie vis werd er een extra onderscheid toegevoegd zodat vette vis voortaan ook een betere score krijgt. Dat is ook zo voor bepaalde oliën, zoals olijfolie.

Later dit jaar buigt de groep specialisten zich ook nog over een eventuele aanpassing van de categorie dranken. De bedoeling is om die tegen eind dit jaar af te hebben. De nieuwe richtlijnen zullen daarna uitgerold worden, al zal er in voldoende overgangstijd worden voorzien zodat alle producenten de nodige tijd krijgen om hun verpakkingen aan te passen.

Het Nutri-Score label wordt gebruikt in zeven Europese landen: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje en Zwitserland. In ons land is het label niet verplicht.