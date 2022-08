Russische militairen die sneuvelen in Oekraïne, komen vooral uit armere, verafgelegen regio's in Rusland

Zo blijkt dat er in de rijkere regio's, zoals de hoofdstad Moskou en Sint-Petersburg, "slechts" een tiental of twintigtal doden zijn gevallen (opnieuw: van de bevestigde doden), terwijl het in regio's die verder van de hoofdstad af liggen, over meer dan honderd en in sommige gevallen meer dan tweehonderd doden gaat. In de deelrepubliek Dagestan in het zuidwesten bijvoorbeeld, kon iStories 247 doden bevestigen, in de Siberische deelrepubliek Boerjatië in het zuidoosten 221.