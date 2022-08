Oud-bondskanselier Schröder (en vriend van Russische president Poetin) klaagt Duitse parlement aan

Tijdens zijn ambtstermijn als bondskanselier van 1998 tot 2005 had Schröder een goede relatie met de Russische president Vladimir Poetin. Schröder deed aan zogenaamde "Ostpolitik", waarbij een poging werd ondernomen om de banden tussen Europa en Rusland te verbeteren. Hij noemde Poetin een hechte persoonlijke vriend, een vriendschap die ontstond nadat Schröder het Nord Stream-project op poten had gezet in 2005, de gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland. Relatief goedkoop gas voor Duitsland, een flinke duit in de beurs van Rusland. In een omstreden interview in 2004 werd hem gevraagd of Poetin een "perfecte democraat" is. Het antwoord was kort, maar duidelijk: "Ja, daar ben ik van overtuigd."