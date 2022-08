Parket wil advocaat Walter Van Steenbrugge vervolgen voor betrokkenheid in drugsdossier

Een van hen is dus Walter Van Steenbrugge. Hij was al actief in het dossier als advocaat van een verdachte. Maar uit afgeluisterde telefoongesprekken zou volgens het parket blijken dat hij daar te ver in ging. Zo zou hij zijn cliënt geadviseerd hebben om naar het appartement van zijn zoon te gaan - die ook verdacht werd - en daar gsm's, computers en laptops te laten verdwijnen. Ook een tweede advocate wordt daarvan verdacht.