Grote drugsbende opgerold in Antwerpen in Sky ECC-onderzoek, speurders nemen 900.000 euro in beslag

De voorbije weken waren er in Antwerpen verschillende ontploffingen, die wellicht gelinkt waren aan het drugsmilieu. maar deze actie heeft daar niets mee te maken. "We kunnen geen verband aantonen tussen deze organisatie en de aanslagen, maar we zijn er wel van overtuigd dat we hiermee een klap toedienen aan het drugsmilieu dat verantwoordelijk is voor de escalaties in ons straatbeeld", klinkt het bij het parket.