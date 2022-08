Fruitteler uit Sint-Gillis-Waas moet peren vroeger oogsten door hitte: "De productie is 40 procent lager"

De bomen krijgen regenwater dat tijdens de wintermaanden in een groot bassin werd verzameld, maar dat is op: "Een aantal weken geleden stond het bassin al droog. Het is zo extreem droog dat we dat water al hebben opgebruikt. We moesten een manier vinden om terug aan water te geraken", legt Meersschaert uit. "We hebben water laten aanbrengen uit bevaarbare waterlopen. Dat is een vrij dure operatie, want alles moest vervoerd worden. Maar voorlopig is er dus nog genoeg water."