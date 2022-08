Philippe uit Heusden-Zolder wandelt vanavond Dodentocht in Bornem: "Begrijp beslissing om tocht in te korten"

De organisatie van de Dodentocht besliste eerder deze week om de tocht in te korten van 100 kilometer naar 65 kilometer. Op die beslissing reageerden veel deelnemers teleurgesteld. Ook Philippe is teleurgesteld, maar heeft wel begrip voor de beslissing. "Ik ken intussen het parcours. 85 procent van het parcours is over geasfalteerde wegen met weinig schaduw. Dat zou in de namiddag veel te heet zijn voor veel mensen. Dus ik kan me er in vinden. Al had ik gehoopt dat ze het zouden inkorten tot 80 kilometer in plaats van 65. Misschien wandel ik erna nog 5 kilometer extra tot in Wintam, een deelgemeente van Bornem, waar mijn zus woont."