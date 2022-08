Proefproject met deelsteps in Hasselt is een succes: "Ze worden meer gebruikt dan de deelfietsen"

"De deelsteps zijn inderdaad een onverwacht succes", zeg Marc Schepers, schepen van Mobiliteit (RoodGroen+) . "Ze worden veel gebruikt. Ze kunnen wel niet sneller dan 18 kilometer per uur en het aantal steps is ook beperkt omdat we ons wat zorgen maken om de veiligheid. Maar tot nu toe waren er geen incidenten."

Het project met de e-steps is in april van start gegaan en intussen worden de steps meer gebruikt dan de deelfietsen. In oktober beslist de stad of het project wordt voortgezet.