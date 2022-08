Redders waarschuwen voor springtij tijdens topweekend aan kust: "De zee zal extra verraderlijk zijn"

De kustredders staan op scherp voor het komende topweekend aan zee. Er wordt springtij verwacht, gecombineerd met een sterke wind. "De zee zal verraderlijk snel opkomen en redelijk onstuimig zijn, zeker in combinatie met de wind die voorspeld is", zegt An Beun secretaris van IKWV. "Zwem daarom zeker in een bewaakte zone. De redders kunnen je daar goed in de gaten houden en als je in de problemen komt, dan zijn ze snel bij jou. En als je niet goed kan zwemmen, ga dan zeker niet te diep in de zee. Want door de sterke stroming kan je makkelijk omvergetrokken worden."