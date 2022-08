Ruim 150 bedreigde gieren dood teruggevonden in Zuid-Afrika en Botswana

Ruim 50 dode gieren werden gevonden in Botswana, in de regio van Chobe. In het immense Kruger-natuurpark in Zuid-Afrika werden zowat 100 dode gieren ontdekt, evenals een dode hyena. Het nieuws komt van verenigingen voor natuurbehoud en biodiversiteit en is bevestigd door bronnen bij Zuid-Afrikaanse nationale parken.

In beide gevallen stierven de dieren nadat ze van een vergiftigd karkas van een buffel hadden gegeten. Hun dood heeft extra zware gevolgen, zegt Kerri Wolter, de stichter van Vulpro, een vereniging die gieren een warm hart toedraagt. "Dit is het seizoen waarin ze jongen grootbrengen. De kuikens kunnen zonder hun ouders niet overleven."