Sint-Niklaas onderzoekt of heraanleg van Grote Markt hitte in stad kan doen dalen

Vanaf vandaag tot het najaar van 2025 houdt Sint-Niklaas een grote meetcampagne. Daarom staan er vanaf nu 3 meetstations op de Grote Markt. Heel concreet kan op die manier worden aangetoond wat het effect is van de vernieuwing van de Grote Markt op de hitte in de stad. Professor Steven Caluwaerts van de UGent, die ook verbonden is aan het KMI, coördineert de meetcampagne, die ook in drie andere steden loopt.

De temperatuur in steden ligt doorgaans hoger dan in de omringende natuurlijke gebieden. Gemiddeld loopt dat verschil op tot enkele graden, met uitschieters tot 7 à 8 °C. Dat komt omdat er in steden veel beton is, en dat houdt de warmte langer vast. En omdat er minder groen is in een stad, koelt het ook trager af.