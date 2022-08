Leuven pakt nachtlawaai aan met ludieke boodschappen die projecteren op straat

"Leuven is traditioneel een echte uitgaansstad", zegt schepen van Studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen). "Dat is fijn natuurlijk, maar het brengt ook nachtlawaai met zich mee en dat is storend voor wie de dag erna fris en monter op het werk moet verschijnen. Als Innovatiehoofdstad van Europa experimenteren we daarom met innovatieve technieken om nachtlawaai aan te pakken, en dit in nauwe samenwerking met buurtbewoners.”