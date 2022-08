149 voetbalsupporters krijgen stadionverbod na match Antwerp – Frankfurt

De politie en het parket startten na de match meteen een onderzoek. “Bij risicowedstrijden maakt ons bewijsteam camerabeelden. Als er bijvoorbeeld gevochten wordt, proberen we de vechtersbazen zo goed mogelijk in beeld te brengen”, vertelt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Van die gezichten houden we een lijst bij. Bij wedstrijden houden we dan in burger toezicht in het stadion en zo gaan we op zoek naar die gezichten. Zodra we iemand zien, vertellen we die persoon dat hij of zij in beeld gekomen is naar aanleiding van bepaalde feiten. We zeggen dat we hen graag willen verhoren en vragen zo de identiteit.”