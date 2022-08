Thema van 47ste editie (2024) van zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten in Hasselt bekend: “(h)echt zijn”

Voorzitter van het Virga Jessecomité Luc Smeets, deken Ali Cornélissis en burgemeester Steven Vandeput (N-VA) stelden het thema voor op een persconferentie. “Wanneer we de feesten van 2017 afrondden maakten we een evaluatie en keken we rondom ons wat er gebeurde in de wereld. We hebben ontdekt dat mensen nood hebben aan échte dingen die hen verbinden. Zo kwamen we tot twee basiswaarden: authenticiteit en verbondenheid. Die waarden hebben we samengevat in 1 zin: "(h)echt zijn", vertelt Luc Smeets. "Het is nog 731 dagen tot de ommegang. Ik vergelijk het met een marathon lopen: we moeten niet 2 jaar lang aan hetzelfde tempo lopen maar onze krachten ook een beetje verdelen", vertelt hij tot slot.