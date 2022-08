Trein met 150 reizigers staat meer dan uur stil in Torhout zonder airco, evacuatie verloopt snel

Door een persoonsaanrijding om 12.30 uur stond de trein richting Oostende meer dan een uur stil in Torhout. "Aangezien de trein in de volle zon stond, moesten we snel handelen om de reizigers veilig uit de trein te krijgen. Om 13.45 uur is de evacuatie begonnen. Die nam niet zoveel tijd in beslag, aangezien het maar om 150 reizigers ging. Iedereen is met bussen naar het station van Torhout gebracht", zegt Thomas Baeken van Infrabel.

Door de aanrijding was het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge onderbroken, maar om 15.30 uur was de hinder voorbij.