Vermoedelijke bankovervaller na 8 uur gered uit eigengehandig gegraven tunnel in Rome

De inbrekers groeven een de tunnel onder een leegstaande winkel en hadden hun ogen vermoedelijk gericht op een bank in de buurt. Tijdens het weekend van O.L.V Hemelvaart sluiten Italiaanse winkels traditioneel de deuren. Daar wilden ze wellicht gebruik van maken.

"Niemand had echt opgelet omdat de winkel was verhuurd en iedereen dacht dat hij werd gerenoveerd, en er was geen lawaai," vertelde Michele, een bewoner van het gebouw met uitzicht op het ingestorte deel van de tunnel, aan het persagentschap AFP. "Het onderzoek is nog aan de gang, we sluiten niet uit dat het dieven zijn, dit is een van de hypotheses", zeggen de carabinieri.