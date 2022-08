Waarom je van lang hard nadenken moe wordt: glutamaat

Om hiervoor aanwijzingen te vinden, gebruikten ze magnetic resonance spectroscopy (MRS) om de scheikundige processen in de hersenen op te volgen in de loop van een werkdag. MRS is een gespecialiseerde techniek die geassocieerd is met de bekendere MRI, magnetic resonance imaging.

Ze bekeken met die techniek twee groepen van mensen: één die hard moest nadenken en een andere die relatief gemakkelijkere cognitieve taken moest uitvoeren.

Enkel in de groep die de moeilijke taken had gekregen, zagen ze indicaties van vermoeidheid, waaronder een verminderde verwijding van de pupillen. De mensen in die groep vertoonden ook een verschuiving in hun keuzes naar opties die op korte termijn en met weinig inspanning beloningen zouden opleveren.

Essentieel was wel dat ze ook hogere niveaus van glutamaat in de synapsen van de prefrontale cortex hadden. Glutamaat is een zogenoemde neurotransmitter, een signaalstof die zenuwimpulsen overdraagt tussen zenuwcellen en klier- of spiercellen en de synapsen zijn de contactplaatsen waar die overdracht plaatsvindt.

Samen met eerdere aanwijzingen ondersteunt dat de theorie dat de opstapeling van glutamaat maakt dat een verdere activatie van de prefrontale cortex meer moeite gaat kosten. En dat maakt dan weer dat cognitieve controle moeilijker wordt na een mentaal zware werkdag.