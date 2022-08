Zeldzame eeuwenoude mozaïekvloer ontdekt tijdens restauratiewerken Abdij van Park in Heverlee

Hoe de restauratie nu verder moet, zullen de specialisten uitmaken, zegt Vansina. “We gaan de vloer in elk geval behouden en zichtbaar maken in het project. Hoe we dat concreet zullen doen, is nog niet duidelijk.”

In 2011 nam de stad Leuven het integrale domein van de parkabdij in erfpacht van de Norbertijnen. Een jaar later kon met de steun van de Vlaamse overheid de grote restauratiecampagne van start gaan. De restauratie zou tegen 2025 moeten voltooid zijn.