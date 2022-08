20 personen vallen garage binnen in Lokeren en bedreigen er twee broers, één man verliest hand

In Lokeren is afgelopen nacht bij een incident de hand van een man afgehakt. Een twintigtal personen was er naar een garage in het industriepark getrokken om twee broers te bedreigen, waarop één van de broers uithaalde met een ijzeren staaf. Hij hakte zo de hand van een van de aanvallers af. Intussen zijn vier personen gearresteerd, onder hen de broers en de gewonde.