"De duivelsverzen" van Salman Rushdie: waarom zijn (sommige) moslims zo boos op dat boek?

Een fatwa is een religieus-juridisch advies uitgevaardigd door een moslimgeestelijke. Dat kan over zowat alles gaan: over familiekwesties, over al dan niet roken en of meisjes onderwijs mogen volgen of niet. In deze kwestie ging het om een toelating tot moord, vandaar de term doodvonnis. Strikt genomen is een fatwa niet-bindend (men is niet verplicht om iets te doen of niet te doen), maar eerder een aanbeveling. Een fatwa heeft ook zo veel of zo weinig waarde als het prestige van de geestelijke die hem uitvaardigt.