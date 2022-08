Antwerpen uitgeroepen tot derde meest fietsvriendelijke stad ter wereld

Het resultaat stemt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) uiteraard zeer tevreden. "Ik ben bijzonder blij met deze derde plaats, vooral omdat ze onderbouwd is met cijfers. Overal worden stappen gezet om meer en beter te kunnen fietsen in steden. Het is zaak om als stad niet het peloton te lossen en te blijven investeren. Dat doen we in Antwerpen. Samen met onze inwoners maken we er een echte fietsstad van. Onze deelsystemen scoren in de index zeer goed. De vélokes hebben de Antwerpenaar echt terug op de fiets gekregen. Maar we blijven natuurlijk ook permanent investeren in infrastructuur."